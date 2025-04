La via delle vacanze Cantieri in Superstrada stop da luglio a settembre

luglio fino all’8 settembre. Una tregua che potrebbe salvare le vacanze dall’incubo Cantieri in Superstrada. È proprio in vista dell’avvicinarsi della bella stagione e, ancora prima, di Pasqua e del primo maggio che a palazzo Giulio d’Este si è tenuta la riunione del Comitato operativo per la viabilità presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello (foto). L’incontro si è tenuto allo scopo di fare il punto sullo stato dei Cantieri tuttora attivi per la messa in sicurezza della Ferrara-mare, nel tratto di competenza di Anas, fino all’immissione sulla Romea e di quello di società Autostrade per l’Italia tra il Casello di Ferrara Sud e l’intersezione con l’Adriatica. Presenti all’incontro, oltre al responsabile area gestione rete di Anas Emilia-Romagna Gennaro Coppola e al responsabile traffico della direzione del III tronco di Bologna della società Autostrade per l’Italia Maurizio Nardozza, un rappresentante della Provincia, sindaci e amministratori dei Comuni di Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Fiscaglia, Ostellato e Comacchio, e i rappresentanti di polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, 118 e associazioni di categoria. Ilrestodelcarlino.it - La via delle vacanze. Cantieri in Superstrada, stop da luglio a settembre Leggi su Ilrestodelcarlino.it Lavori sospesi nel periodo estivo, dafino all’8. Una tregua che potrebbe salvare ledall’incuboin. È proprio in vista dell’avvicinarsi della bella stagione e, ancora prima, di Pasqua e del primo maggio che a palazzo Giulio d’Este si è tenuta la riunione del Comitato operativo per la viabilità presieduto dal prefetto Massimo Marchesiello (foto). L’incontro si è tenuto allo scopo di fare il punto sullo stato deituttora attivi per la messa in sicurezza della Ferrara-mare, nel tratto di competenza di Anas, fino all’immissione sulla Romea e di quello di società Autostrade per l’Italia tra il Casello di Ferrara Sud e l’intersezione con l’Adriatica. Presenti all’incontro, oltre al responsabile area gestione rete di Anas Emilia-Romagna Gennaro Coppola e al responsabile traffico della direzione del III tronco di Bologna della società Autostrade per l’Italia Maurizio Nardozza, un rappresentante della Provincia, sindaci e amministratori dei Comuni di Voghiera, Masi Torello, Portomaggiore, Fiscaglia, Ostellato e Comacchio, e i rappresentanti di polizia stradale, carabinieri, vigili del fuoco, 118 e associazioni di categoria.

La via delle vacanze. Cantieri in Superstrada, stop da luglio a settembre. Autostrade: sicurezza e rimozione cantieri per l’esodo estivo 2024. Autostrade, al via il piano di alleggerimento: meno cantieri in Liguria per le festività natalizie. Autostrade, stop ai cantieri impattanti per le feste di Natale: quali lavori si fermano e quali no. Autostrade: in arrivo la 'tregua' cantieri di Natale, ma prima l'inferno chiusure. Esodo estivo: l'Anas dà una mano agli automobilisti in autostrada. Ne parlano su altre fonti

La via delle vacanze. Cantieri in Superstrada, stop da luglio a settembre - Sono passati due anni dalla firma del protocollo d’intesa con il Demanio Militare "Ma nulla è cambiato, l’area di viale Felsina è stata lasciata in balia dei pusher". C’è chi non esce più la sera: ... (msn.com)