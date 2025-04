Animali nel mirino l’allarme Cane ucciso e strage di daini Indagini e processi sullo scempio

Da Leone, il gatto scuoiato vivo nel Salernitano e deceduto, a Grey, preso a calci ad Alberobello da una ragazzina che lo ha fatto cadere in una fontana, provocandone la morte. Fino al caso tutto ferrarese di Diana, il cane ucciso con un colpo di fucile a Burana. Inauditi scempi, catalogati sotto la voce 'maltrattamenti di Animali' denunciati dai rapporti dell'Osservatorio Zoomafia, che ogni anno mettono insieme i numeri dell'orrore. Solo nel 2024, le procure hanno registrato 2.819 procedimenti, pari al 39,6% dei crimini contro gli Animali registrati nei 127 palazzi giudiziari che hanno fornito i dati (il 75% del totale), con 474 persone indagate, un numero basso semplicemente perché la maggior parte delle denunce sono a carico di ignoti. E anche il nostro territorio, purtroppo, non è esente da tali vigliaccherie, come l'ultima accaduta a Malborghetto.

