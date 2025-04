Coppa di Prima Medolla batte la Falk e vola in finale

Falkgalileo 0 Medolla 4 FalkGALILEO: Lanzi, Mattioli, Terzo, Cacciavellani, Zinani, Iaquinta, Arcuri, Leone (62’ Aramu), Attolini, Perera (67’ Ravelli), Abbatiello (62’ Donelli). A disp.: Martignoni, Molendi, Grotti, Marouf, Redo, Piacentini. All.: Genitoni Medolla: Neri, Guilouzi, Saracino, Hoxha, Sentieri (90’ Guandalini), Assohoun (78’ Leozappa), Pastorelli (85’ Bugneac), Abusoglu (76’ Raimondi), Boccher (88’ Perondi), Franco, Adusa. A disp.: Guzzinati, Fontana, Atti. All.: Semeraro Arbitro: Massironi di Bologna Reti: 4’ e 50’ Adusa, 13’ Franco, 69’ Boccher Note: Neri para un rigore ad Attolini al 48’. Ammoniti Arcuri e Leone Il Medolla dopo aver vinto il campionato arriva anche in finale di Coppa di Prima, dove domenica 13 sfiderà i piacentini dello Spes Borgotrebbia (vittoria ai rigori sul Cotignola), che proprio grazie al salto in Promozione dei biancoverdi di Semeraro sono già certi di essere al 1° posto fra le ripescabili comunque andrà la finale. Sport.quotidiano.net - Coppa di Prima. Medolla batte la Falk e vola in finale Leggi su Sport.quotidiano.net galileo 0GALILEO: Lanzi, Mattioli, Terzo, Cacciavellani, Zinani, Iaquinta, Arcuri, Leone (62’ Aramu), Attolini, Perera (67’ Ravelli), Abbatiello (62’ Donelli). A disp.: Martignoni, Molendi, Grotti, Marouf, Redo, Piacentini. All.: Genitoni: Neri, Guilouzi, Saracino, Hoxha, Sentieri (90’ Guandalini), Assohoun (78’ Leozappa), Pastorelli (85’ Bugneac), Abusoglu (76’ Raimondi), Boccher (88’ Perondi), Franco, Adusa. A disp.: Guzzinati, Fontana, Atti. All.: Semeraro Arbitro: Massironi di Bologna Reti: 4’ e 50’ Adusa, 13’ Franco, 69’ Boccher Note: Neri para un rigore ad Attolini al 48’. Ammoniti Arcuri e Leone Ildopo aver vinto il campionato arriva anche indidi, dove domenica 13 sfiderà i piacentini dello Spes Borgotrebbia (vittoria ai rigori sul Cotignola), che proprio grazie al salto in Promozione dei biancoverdi di Semeraro sono già certi di essere al 1° posto fra le ripescabili comunque andrà la

Coppa di Prima. Medolla batte la Falk e vola in finale. Calcio: pari tra Gaggio e Possidiese, Roveretana ko. Medolla in finale di Coppa Emilia di Prima Categoria. Spes Borgotrebbia, l'impresa di Coppa può valere la Promozione. Medolla, tre promozioni in quattro anni. Dilettanti – Coppa Prima Categoria – Il Medolla va in semifinale. Polinago eliminato ai rigori. Prima categoria, il Medolla vola anche in Coppa. Ne parlano su altre fonti

Coppa di Prima. Medolla batte la Falk e vola in finale - falkgalileo 0 medolla 4 FALKGALILEO: Lanzi, Mattioli, Terzo, Cacciavellani, Zinani, Iaquinta, Arcuri, Leone (62’ Aramu), Attolini, Perera (67’ Ravelli), Abbatiello (62’ Donelli). A ... (msn.com)

Medolla vola in semifinale. Rigori fatali per il Polinago - AMICI DI STEFANO 0 MEDOLLA 5 AMICI DI STEFANO: Marinelli, Cristofori, Tosi, Cinti, Vagni (53’ Granata), Gherlinzoni Alex I, ... (msn.com)

Calcio: pari tra Gaggio e Possidiese, Roveretana ko. Medolla in finale di Coppa Emilia di Prima Categoria - di Simone Guandalini - Si sono giocate nella giornate di ieri, mercoledì 2 aprile, le gare valide per i recuperi della diciannovesima giornata del Girone B (Modena) di Terza Categoria e per le ... (sulpanaro.net)