Limbiate rissa in pieno centro due uomini in ospedale

rissa è scoppiata ieri sera a Limbiate in piazza 5 giornate, a pochi passi dal Municipio. Alcuni uomini sono rimasti feriti a seguito della scazzottata che si è verificata alle 20,30 davanti alla fermata dell’autobus di piazza 5 giornate. rissa in centro a Limbiate, due feriti Testimoni riferiscono di persone che si sono . Leggi su Ilnotiziario.net Una violentaè scoppiata ieri sera ain piazza 5 giornate, a pochi passi dal Municipio. Alcunisono rimasti feriti a seguito della scazzottata che si è verificata alle 20,30 davanti alla fermata dell’autobus di piazza 5 giornate.in, due feriti Testimoni riferiscono di persone che si sono .

