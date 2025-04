Linkiesta.it - La Corte costituzionale sudcoreana ha confermato l’impeachment di Yoon Suk-yeol

Ladella Corea del Sud ha votato all’unanimità per rimuovereSuk-dal suo incarico. La decisione suldell’ex presidente non può essere soggetta a ricorsi. Nei prossimi sessanta giorni i cittadini andranno a votare per scegliere il suo successore, e fino all’esito delle elezioni rimarrà presidente ad interim il primo ministro Han Duck-soo. Il giudice Moon Hyung-bae, capo ad interim delladel Paese, ha detto cheSuk-, eletto nel maggio 2022 e sospeso nel dicembre 2024, «ha violato l’ordinee tradito la fiducia del popolo». Human Rights Watch ha definito la sentenza una vittoria per i diritti umani e i valori democratici.Il 14 dicembre 2024, il parlamento sudcoreano aveva approvatonei confronti dell’ormai ex presidente, colpevole di aver imposto – nella giornata del 3 dicembre – una legge marziale durata sei ore.