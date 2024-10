Migranti, Consiglio d’Europa: “Da politica critiche indebite ai giudici” (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del Consiglio d’Europa, oltre a denunciare casi di profilazione razziale all’interno della polizia in Italia, ha puntato il dito anche sulle critiche da parte della politica ai giudici che si occupano dei casi relativi ai Migranti. “Le narrazioni politiche negative del mainstream hanno creato seri ostacoli all’integrazione e all’inclusione efficaci dei Migranti, oltre a mettere a repentaglio le attività delle organizzazioni non governative che forniscono supporto ai Migranti. Anche le critiche indebite che prendono di mira i singoli giudici che si occupano di casi di migrazione mettono a rischio la loro indipendenza“, si legge nel rapporto. Lapresse.it - Migranti, Consiglio d’Europa: “Da politica critiche indebite ai giudici” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nel suo ultimo rapporto dedicato all’Italia, l’Ecri, l’organo anti-razzismo e intolleranza del, oltre a denunciare casi di profilazione razziale all’interno della polizia in Italia, ha puntato il dito anche sulleda parte dellaaiche si occupano dei casi relativi ai. “Le narrazioni politiche negative del mainstream hanno creato seri ostacoli all’integrazione e all’inclusione efficaci dei, oltre a mettere a repentaglio le attività delle organizzazioni non governative che forniscono supporto ai. Anche leche prendono di mira i singoliche si occupano di casi di migrazione mettono a rischio la loro indipendenza“, si legge nel rapporto.

