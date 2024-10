Donnapop.it - Micaela Ramazzotti e Paolo Virzì, emergono dettagli sconvolgenti: sputi, minacce di morte e violenza, ecco i fatti

(Di martedì 22 ottobre 2024) Quest’estate si è parlato a lungo di una lite in pubblico fra, dal quale si è separata qualche anno fa. Entrambi dopo ihanno ritirato le querele che li coinvolgevano reciprocamente, ma nel frattempo sono emerse alcune ricostruzioni dei. I due avrebbero iniziato a litigare al centro di Roma, all’interno di un ristorante del quartiere Aventino. Ad assistere, inoltre, diversi testimoni interrogati anche dagli inquirenti. Dopo i rumors sulla lite, proprioaveva preso la parola, cercando di allontanare da sé stesso e dalla ex mogliela morbosità di giornalisti e curiosi. Così, in una dichiarazione pubblica, diceva: “Riguardo alle incresciose notizie uscite sulla stampa non desidero rilasciare alcuna dichiarazione. Invoco il diritto alla riservatezza per tutta la mia famiglia”.