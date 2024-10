Ilgiorno.it - Mi scusi, ha visto la mia testa?

(Di martedì 22 ottobre 2024) Beruschi Si tratta di una domanda, che risuona sempre più spesso anche tra le persone che si conoscono. Le notizie sugli sconosciuti ce le danno i giornali e, soprattutto, le televisioni: basta aprire l’apparecchio e gente che si ammazza senza motivo, al di là di quelli, che fanno la guerra (ma anche qui per quale ragione la fanno?), quelli che si lamentano per ogni cosa, perché piove, perché c’era il sole, forse si stracceranno le vesti alla prima neve. Noi, gente normale che vive, che lavora, che sta in casa a curare i bambini, che prende la pensione, veniamo frastornati da notizie violente e rischiamo anche noi di veder volatizzarsi la nostra cervice.