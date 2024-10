Nerdpool.it - Metal Slug Tactics si prepara all’uscita con il suo ultimo trailer

Leggi tutta la notizia su Nerdpool.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Quest’oggi Dotemu e Leikir Studio hanno rilasciato oggi l’per, la nuova visione per uno dei franchise più apprezzati al mondo. Questo nuovo video, inoltre, annuncia la data d’uscita del titolo tanto atteso che potremo giocare dal 5 novembre su PC e console. Ilpresenta tre personaggi giocabili aggiuntivi in un gameplay intenso, ognuno dei quali porta in battaglia una serie di abilità uniche: Clark Still: proveniente dalla serie Ikari Warriors e precedentemente giocabile in6, l’immensa forza di Clark e la sua esperienza nella lotta permettono a questo alleato simile a un carro armato di spostare i nemici sulla mappa e di infliggere danni ad ampio raggio che danneggiano lo status.