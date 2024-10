Meloni: non mi sono mai risparmiata (Di martedì 22 ottobre 2024) “Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri – ha detto la premier Giorgia Meloni in un video sui social, in occasione del secondo anniversario del suo governo -. Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata. Penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. “Nei prossimi anni continueremo a lavorare con determinazione, con impegno, per consolidare questi risultati e per rispettare integralmente il patto che abbiamo sottoscritto con i cittadini italiani”, ha aggiunto Meloni. .com - Meloni: non mi sono mai risparmiata Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) “Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri – ha detto la premier Giorgiain un video sui social, in occasione del secondo anniversario del suo governo -. Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mimai. Penso anche chesoddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l’Italia eanche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. “Nei prossimi anni continueremo a lavorare con determinazione, con impegno, per consolidare questi risultati e per rispettare integralmente il patto che abbiamo sottoscritto con i cittadini italiani”, ha aggiunto

