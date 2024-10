Meloni e i suoi primi due anni di governo: «Non mi sono mai risparmiata, rispetteremo il patto con gli italiani» (Di martedì 22 ottobre 2024) «Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che Ilmattino.it - Meloni e i suoi primi due anni di governo: «Non mi sono mai risparmiata, rispetteremo il patto con gli italiani» Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di martedì 22 ottobre 2024) «Il 22 ottobre del 2022, esattamente duefa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri. Oggi, a duedi distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che

Due anni di governo Meloni - in un video social la premier si autocelebra : “Abbiamo rilanciato la crescita e raggiunto record storici” - . “Se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata” afferma. “Il 22 ottobre del 2022, esattamente due anni fa, prestavo il giuramento come presidente del Consiglio dei Ministri”. Si dice poi “soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l’Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da fare”. (Ilfattoquotidiano.it)

Vi spiego perché il governo Meloni può durare 5 anni. L’analisi di Galli - Inoltre Renzi non è simpatico, mentre Berlusconi lo era. Ha detto che il governo poggia essenzialmente sulla leadership del Presidente del Consiglio. Mi spiego: le difficoltà ci sono tutti i giorni, e il passo falso è dietro l’angolo, compreso il calcolo da parte della stessa Meloni di avere eventualmente un giorno un vantaggio nell’andare a elezioni anticipate. (Formiche.net)

Meloni - nei due anni di governo non mi sono mai risparmiata - Oggi, a due anni di distanza, se mi guardo indietro, penso soprattutto che non mi sono mai risparmiata. . Lo afferma la premier Giorgia Meloni in un video sui social, in occasione del secondo anniversario del suo governo. Penso anche che sono soddisfatta dei risultati e dei traguardi che in questi due anni abbiamo raggiunto per l'Italia e sono anche consapevole di quanto lavoro ci sia ancora da ... (Quotidiano.net)