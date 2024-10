Medio oriente, Israele bombarda ancora le “banche di Hezbollah” nella periferia sud di Beirut. Gaza, 15 morti a Beit Lahiya (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sud di Beirut continua a essere bersaglio dei bombardamenti israeliani. Lunedì sera i caccia con la stella di David hanno colpito da 13 obiettivi nella periferia sud, affermando di aver preso di mira Hezbollah, i suoi depositi di armi e denaro e le sue istituzioni finanziarie. nella capitale libanese un raid ha distrutto un edificio di nove piani con una filiale al suo interno. Da domenica, almeno 15 filiali della banca Al-Qard Al-Hasan sono state colpite nella tarda serata di domenica nei quartieri meridionali di Beirut, nel Libano meridionale e nella Valle della Bekaa orientale, dove il partito di Dio libanese ha una forte presenza. L’esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione prima di effettuare i raid e non sono stati segnalati morti o feriti. Ilfattoquotidiano.it - Medio oriente, Israele bombarda ancora le “banche di Hezbollah” nella periferia sud di Beirut. Gaza, 15 morti a Beit Lahiya Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il sud dicontinua a essere bersaglio deimenti israeliani. Lunedì sera i caccia con la stella di David hanno colpito da 13 obiettivisud, affermando di aver preso di mira, i suoi depositi di armi e denaro e le sue istituzioni finanziarie.capitale libanese un raid ha distrutto un edificio di nove piani con una filiale al suo interno. Da domenica, almeno 15 filiali della banca Al-Qard Al-Hasan sono state colpitetarda serata di domenica nei quartieri meridionali di, nel Libano meridionale eValle della Bekaa orientale, dove il partito di Dio libanese ha una forte presenza. L’esercito israeliano ha emesso avvisi di evacuazione prima di effettuare i raid e non sono stati segnalatio feriti.

