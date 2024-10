Mario Pasalic: un viaggio tra record e sfide in Champions League con l’Atalanta (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Mario Pasalic si prepara a un momento significativo della sua carriera: domani sera, con il Celtic in Champions League, il centrocampista dell’Atalanta scenderà in campo per la sua sessantesima partita nelle competizioni UEFA. Questo traguardo segue il prestigioso riconoscimento di essere diventato il miglior marcatore croato nel campionato italiano, un obiettivo raggiunto con il suo gol contro il Venezia. Pasalic, un atleta che ha saputo superare le aspettative iniziali, riflette sul percorso e sull’importanza del gioco di squadra. Il cammino di Pasalic in Italia e il record di marcature All’arrivo in Italia, Pasalic non avrebbe mai immaginato di raggiungere tali traguardi. Gaeta.it - Mario Pasalic: un viaggio tra record e sfide in Champions League con l’Atalanta Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twittersi prepara a un momento significativo della sua carriera: domani sera, con il Celtic in, il centrocampista delscenderà in campo per la sua sessantesima partita nelle competizioni UEFA. Questo traguardo segue il prestigioso riconoscimento di essere diventato il miglior marcatore croato nel campionato italiano, un obiettivo raggiunto con il suo gol contro il Venezia., un atleta che ha saputo superare le aspettative iniziali, riflette sul percorso e sull’importanza del gioco di squadra. Il cammino diin Italia e ildi marcature All’arrivo in Italia,non avrebbe mai immaginato di raggiungere tali traguardi.

