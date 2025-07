Assegnazioni provvisorie docenti | vincitori PNRR non abilitati presentano domanda con riserva entro il 25 luglio ma entro il 10 agosto devono comunicare abilitazione

Anche i vincitori non abilitati del concorso PNRR 1 scuola secondaria possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, a determinate condizioni. Ecco quali. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: entro - vincitori - pnrr - abilitati

Docenti vincitori concorso PNRR: anno di prova anche per chi si abilita entro il 31 dicembre 2025. Uil Scuola: “Accolta nostra richiesta” - Per l’anno scolastico 2025/2026, i docenti vincitori del concorso PNRR privi di abilitazione all’atto della nomina, potranno ottenere la trasformazione del contratto a tempo indeterminato e svolgere l’anno di prova anche ad anno scolastico in corso.

Buongiorno! Mi devo abilitare in A49 ma non so a quale percorso devo fare rifermento: • ho i 24 CFU conseguiti nel 2021 • 3 annualità consecutive in EEEM • sono in graduatoria come IDONEO entro il 30% dei posti messi a bando nel PNRR1 Potete aiutarmi? Vai su Facebook

Assegnazioni provvisorie docenti: vincitori PNRR non abilitati presentano domanda con riserva entro il 25 luglio ma entro il 10 agosto devono comunicare abilitazione; Altra iniziativa parlamentare a favore dei vincitori dei concorsi PNRR; Vincitori concorso PNRR senza abilitazione: nel 2024/25 contratto a tempo determinato; anno di prova nel 2025/26 [Nota MIM].

Vincono il concorso PNRR 1, entrano in ruolo come ITP e dopo un anno ancora non è partito il loro percorso universitario di abilitazione - Sembra un vero e proprio paradosso quello che stanno vivendo alcuni vincitori del concorso a cattedra del Pnrr 2023. Come scrive tecnicadellascuola.it

Immissioni in ruolo 2024, vincitori concorso PNRR 2023 non abilitati ... - Docenti non abilitati in ruolo da GM PNRR 2023 scuola secondaria: l'anno a tempo determinato non si computa nel previsto vincolo triennale. Scrive orizzontescuola.it