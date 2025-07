La recente trasposizione televisiva di un celebre romanzo di Stephen King ha attirato l’attenzione degli appassionati del genere thriller e horror. La serie, distribuita da MGM+, si basa sul romanzo pubblicato nel 2019, e vede un cast di attori noti e riconoscibili per le loro interpretazioni in produzioni di successo. In questo approfondimento, verranno analizzati i dettagli della produzione, il cast principale e i personaggi coinvolti, offrendo una panoramica completa dell’adattamento televisivo. l’adattamento televisivo de “l’istituto”. origine e sviluppo della serie. Il progetto nasce dall’acquisizione dei diritti di adattamento da parte di Spyglass Television, con l’intento di realizzare una miniserie composta da otto episodi. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Guida ai personaggi e al cast di The Institute di Stephen King