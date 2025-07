Corsa dei Capitani, 19esima edizione risparmiata dalla pioggia.

Cutigliano (Pistoia), 13 luglio 2025 – Un cielo clemente ha vegliato sulla 19esima edizione della Corsa dei Capitani, regalando ai partecipanti una giornata luminosa tra boschi di abeti e saliscendi incantati. Una vera cartolina d’estate dalla Montagna Pistoiese, risparmiata – quasi per magia – dalle piogge che altrove hanno disturbato il weekend. La gara era valida come campionato regionale Uisp di corsa in montagna, oltre che come campionato provinciale della stessa disciplina. Corsa dei Capitani, le foto Un evento tecnico e suggestivo che prende il nome dallo storico Palazzo dei Capitani di Cutigliano, costruito nel 1377 per ospitare l’ufficiale mandato da Firenze a governare queste terre, noto appunto come Capitano della Montagna. 🔗 Leggi su Lanazione.it

