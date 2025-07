Brasileirao marcatori e ammoniti | le nostre scelte

Brasileirao, nella notte si giocano tre partite del massimo campionato carioca. Ecco le nostre scelte per quanto riguarda marcatori e ammoniti Sono tre le partite del massimo campionato brasiliano che sono in programma nella notte tra domenica e lunedì. Tre sfide importanti che hanno degli uomini che le possono decidere. (Lapresse) – Ilveggente.it Partiamo in questo caso subito dai marcatori. Contro il Bragantino, davanti in classifica, il Corinthians vuole prendersi tre punti di platino. E in campo, dopo un turno di riposo concesso dal proprio allenatore, ci dovrebbe tornare anche Depay. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

