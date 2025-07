Roma a Trastevere spunta murale a sostegno di Francesca Albanese

Nel centro di¬†Trastevere, a¬†via della Lungaretta, √® comparso un¬†murale¬†dedicato a¬†Francesca Albanese,¬†relatrice speciale dell‚ÄôOnu per i diritti umani nei Territori palestinesi occupati. L‚Äôopera √® firmata dall‚Äôartista capitolino¬† Harry Grab¬†e raffigura un¬†ritratto¬†della giurista accompagnato da una grande scritta blu:¬†"Nobel". Con questo intervento, Harry Grab ha voluto esprimere¬†sostegno pubblico¬†a una figura che ‚Äď come afferma in una nota ‚Äď "ha avuto il coraggio di denunciare¬†violenze sistemiche,¬†occupazioni¬†e¬†complicit√† internazionali, portando alla luce¬†interessi economici¬†e il ruolo di¬†multinazionali¬†che traggono¬†profitto¬†dal conflitto". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it ¬© Tg24.sky.it - Roma, a Trastevere spunta murale a sostegno di Francesca Albanese

