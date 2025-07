Tour de France a Merlier la nona tappa davanti a Milan

(Adnkronos) – Va a Tim Merlier (Soudal Quick-Step) il successo in volata nella nona tappa del Tour de France, la Chinon-Chateauroux ai 174 km, davanti all'italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), vincitore nella tappa di ieri saato 12 luglio, e ad Arnaud De Lie (Lotto). Nessuna variazione in classifica generale con lo sloveno Tadej Pogacar (UAE . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

tappa - tour - france - merlier

Merlier beffa Milan nella 3° tappa del Tour, Van der Poel resta leader: DUNKERQUE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Tim Merlier vince la terza tappa del Tour de France 2025, la Valenciennes – Dunkerque di 178,3 km. Il belga della Soudal Quick Step si impone n Vai su Facebook

