Ucraina droni russi su Sumy | città parzialmente senza elettricità | Zelensky | Una settimana di bombardamenti ma la difesa regge | Putin | Stiamo difendendo il nostro futuro

Secondo Mosca l'Ucraina rimanda al fronte gli ex prigionieri liberati. Kim Jong Un promette fedeltĂ infinita al Cremlino. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, droni russi su Sumy: cittĂ parzialmente senza elettricitĂ | Zelensky: "Una settimana di bombardamenti, ma la difesa regge" | Putin: "Stiamo difendendo il nostro futuro"

Ucraina, il miracolo che non c’è: nella notte pioggia di droni russi. Intelligence Kiev: “E’ il momento più buio della guerra” - Roma, 27 aprile 2025 – All’indomani della foto simbolo che ha immortalato il presidente Usa Trump e il suo omologo ucraino Zelensky, seduti uno di fronte all’altro in San Pietro, facendo sperare nel “miracolo della pace” nel giorno dei funerali di Papa Francesco, si combatte ancora in Ucraina.

Attacco russo in Ucraina dopo la tregua di Pasqua: missili e droni colpiscono Kherson e Mykolaiv - Le forze russe hanno attaccato l'Ucraina nella notte, dopo la scadenza della 'tregua di Pasqua' annuncia dal presidente Vladimir Putin, con tre missili e 96 droni di vario tipo, inclusi i kamikaze Shahed: lo ha reso noto su Telegram l' Aeronautica militare di Kiev.

Ucraina, allarme aereo per droni russi - 3.15 Dichiarato lo stato di allerta aerea in diverse regioni dell'Ucraina per la presenza di droni russi.

Nuova ondata di attacchi aerei russi sull’Ucraina. Il presidente #Zelensky ha denunciato che nella notte #Mosca ha lanciato 26 missili da crociera e 597 droni kamikaze, colpendo un ampio territorio che va dalle regioni di #Kharkiv e #Sumy fino a Leopoli e a Vai su X

Gli attacchi russi con droni e artiglieria in diverse regioni dell'Ucraina hanno causato almeno quattro morti e 36 feriti nella notte di domenica, a Sumy, Kherson, Odessa, Kharkiv e Dnipropetrovsk Vai su Facebook

Ucraina, dopo il massiccio attacco a Kyiv è la volta di Sumy; Macron sente Putin dopo 3 anni, tregua e negoziati il prima possibile. Poi chiama Zelensky - Pentagono blocca sistemi di difesa aerea per Kiev; Ucraina, droni russi nella regione di Sumy: morti e feriti.

Ucraina, pioggia di droni e missili russi: 18 morti. Media: "Trump valuta nuovo pacchetto armi" - Zelensky: 'Guerra può essere fermata solo con la forza' ... Lo riporta msn.com

Ucraina, la Russia cambia strategia: pioggia di droni Shahed (anche a ovest) per esaurire gli intercettori di Kiev - Dopo mesi di guerra statica, Mosca ha avviato una nuova campagna aerea sistematica, estendendo i raid con droni Shahed e missili anche alle regioni ... Riporta msn.com