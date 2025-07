Pioggia di fondi dalle rosse Marche per due film fantasma | il caso irrompe nelle Regionali

La Regione Marche e la partecipata Svim (ora Svem) hanno stanziato complessivamente quasi 460mila euro per due progetti audiovisivi legati al cantautore Ivan Graziani: un lungometraggio e un docufilm, entrambi intitolati "Cavalieri nel vento". Tuttavia, nessuno dei due film è mai stato completato o distribuito. La vicenda, finita in Parlamento con un'interrogazione del deputato Antonio Baldelli (FdI), solleva dubbi sulla gestione dei fondi pubblici, sulle sovrapposizioni tra i due progetti e sulla reale operatività della società produttrice, Vr Worlds. La Svem ha avviato un'azione legale per inadempienza, mentre la Regione cerca di recuperare i fondi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

