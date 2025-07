Il delicatissimo scenario internazionale segna attualmente il declino dell’ordine mondiale che dal 1991, con la caduta dell’Unione Sovietica e la conseguente fine della Guerra fredda, ha determinato un lungo periodo di relativa stabilità dell’Occidente. Diversi sono i fronti di un’iniziale « Guerra mondiale a pezzi», che, nel rispetto di un mondo sempre più globalizzato e interconnesso, progressivamente sta rivelando schieramenti e principali attori; in una portata così importante da poter essere considerata uno scontro di civiltà . La guerra russa in Ucraina, al suo quarto anno di combattimenti, è entrata in una fase di stallo diplomatico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Nell’ordine mondiale in frantumi l’Europa è all’angolo