Roberto Ciufoli lo spavento per il tumore al rene | La vita cambia all’istante…

L'attore ha affrontato un tumore al rene con coraggio e positività, superando un delicato intervento e tornando presto al lavoro

Al Teatro Moderno Roberto Ciufoli in Homo Ridens - Si torna a ridere al Teatro Moderno con il recital Homo Ridens che vede protagonista Roberto Ciufoli.

Pino Insegno e Roberto Ciufoli su Raidue con ‘Facci ridere’ - Pino Insegno e Roberto Ciufoli insieme su Raidue. Da domani, domenica 29 giugno, in Prima serata andrà in onda la comicità con ‘Facci ridere’.

FACCI RIDERE: SU RAI2 IL NUOVO SHOW COMICO DI PINO INSEGNO E ROBERTO CIUFOLI - Arriva in prima serata “ Facci Ridere ”, in onda ogni domenica a partire dal 29 giugno alle 21.20 su Rai2.

“Avevo trascurato i sintomi”: Roberto Ciufoli racconta la sua malattia e l’intervento drastico che ha subito - L'attore, attualmente su Rai2 con Facci Ridere, ha raccontato che a marzo gli è stato diagnosticato un tumore in stadio avanzato. Scrive msn.com

Roberto Ciufoli: come l'umorismo lo ha aiutato a superare la malattia - Non crederai mai a come Roberto Ciufoli ha affrontato il cancro con il sorriso: ecco la sua toccante storia di resilienza e positività. Segnala notizie.it