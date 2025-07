Donati alla Caritas Diocesana 300mila capi di abbigliamento per i bisognosi

Lunedi 14 luglio il delegato per Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio - Fondazione Ordine Costantiniano di San Giorgio, Gianluigi Gaetani dell'Aquila d'Aragona, consegnerĂ alla Caritas Diocesana due container contenenti circa trecentomila capi di abbigliamento. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

“104 Motivi per Convivere”: ad Acerra una serata di spettacolo e solidarietà per la Caritas Diocesana - Successo di pubblico e solidarietà all’Auditorium Mons. Riboldi: arte e impegno civile per sostenere la Caritas Diocesana di Acerra.

50 anni della Caritas diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro - Papa Montini, san Paolo VI, il 2 luglio 1971 costituì la Caritas, al fine di creare armonia ed unione nell’esercizio della carità di modo che le varie istituzioni assistenziali, senza perdere la loro autonomia, sapessero procedere in piena comunione tra loro.

Avellino per Gaza: al via la raccolta di farmaci promossa dalla Caritas diocesana - La Caritas Diocesana di Avellino, in sinergia con l’associazione Avellino per il Mondo e l’associazione Migrantes, lancia una campagna straordinaria di raccolta farmaci destinata alla popolazione di Gaza, duramente colpita da mesi di conflitto e da una gravissima emergenza sanitaria.

Donati alla Caritas Diocesana 300mila capi di abbigliamento per i bisognosi; Abiti e giocattoli sequestrati donati a Caritas e bambini ricoverati al “Fazzi”; CASOLE D'ELSA (SI), DA G. ELETTRIC E VIDEL OLTRE 4 MILA CAPI DI ABBIGLIAMENTO PER LA CARITAS DIOCESANA.

Diocesi: Siena, donati oltre 4mila capi di abbigliamento per la Caritas ... - Elettric e Videl nel comune di Casole d'Elsa, nella frazione di Pievescola, sono stati donati alla Caritas diocesana oltre 4000 capi d'abbigliamento ... Lo riporta agensir.it

Gdf Salerno: 1300 capi d'abbigliamento sequestrati devoluti alla ... - La Guardia di Finanza di Salerno ha posto in essere un'iniziativa di solidarietà a favore della Caritas Diocesana salernitana ... Come scrive infocilento.it