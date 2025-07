Casal Velino incendio colpisce area collinare | in fumo 10mila metri quadrati di vegetazione

Due incidenti nel Cilento in poche ore. A Casal Velino, le fiamme sono divampate nella zona di San Giorgio, bruciando circa 10mila metri quadrati di vegetazione e minacciando alcune abitazioni. L’intervento tempestivo delle guardie ambientali ha permesso l’attivazione immediata del dispositivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

