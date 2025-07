Taglio vitalizi Ilona Staller Cicciolina fa ricorso | Voglio 10mln di € di risarcimento con 1000 al mese non vivo dignitosamente

Il ricorso della ex pornostar, depositato presso il Collegio d'Appello interno della Camera, si fonda su una presunta violazione del principio di affidamento Ilona Staller, conosciuta da tutti come Cicciolina, torna al centro della scena con una battaglia legale che riaccende il dibattito sui. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Taglio vitalizi, Ilona Staller “Cicciolina” fa ricorso: “Voglio 10mln di € di risarcimento, con 1000 al mese non vivo dignitosamente”

In questa notizia si parla di: ilona - staller - cicciolina - ricorso

Taglio ai vitalizi, 1.300 ex parlamentari fanno ricorso. Da Ilona Staller a Antonio Bassolino. Paolo Guzzanti: «Ho dato il sangue, è sacrosanto» - A sei anni dalla delibera che ha cambiato per sempre il sistema dei vitalizi parlamentari, oltre mille ex deputati sono in attesa di una decisione che potrebbe ribaltare tutto.

Taglio vitalizi, Ilona Staller “Cicciolina” fa ricorso: “Voglio 10mln di € di risarcimento, con 1000 al mese non vivo dignitosamente” - Il ricorso della ex pornostar, depositato presso il Collegio d'Appello interno della Camera, si fonda su una presunta violazione del principio di affidamento Ilona Staller, conosciuta da tutti come Cicciolina, torna al centro della scena con una battaglia legale che riaccende il dibattito sui

La battaglia di Ilona Staller per riavere il vitalizio: «Chiedo 10 milioni di risarcimento, donerò i soldi agli ospedali» - C’è anche Ilona Staller, l’ex pornostar nota con il nome d’arte di Cicciolina, tra gli oltre mille ex parlamentari che hanno protestato contro il taglio dei vitalizi.

Cicciolina fa ricorso contro il taglio del vitalizio: “Oggi non vivo dignitosamente” Ilona Staller, in arte Cicciolina, ha presentato ricorso contro il taglio dei vitalizi deciso nel 2018. L’ex attrice ed ex deputata del Partito Radicale – in carica tra il 1987 e il 1992 – ra Vai su Facebook

Taglio vitalizi, Ilona Staller “Cicciolina” fa ricorso: “Voglio 10mln di € di risarcimento, con 1000 al mese non vivo dignitosamente” Vai su X

Ilona Staller contro taglio vitalizio parlamentari: “Chiedo 10 milioni di risarcimento; Ilona Staller fa ricorso contro il taglio del vitalizio: Oggi non arrivo a fine mese; Cicciolina fa ricorso contro il taglio del vitalizio: Chiedo 10 milioni di euro di risarcimento, oggi non vivo dignitosamente.

Ilona Staller fa ricorso contro il taglio del vitalizio: "Oggi non arrivo a fine mese" - Cicciolina contro la riforma del 2018: l'ex attrice e parlamentare ha chiesto un maxi risarcimento da 10 milioni di euro ... Secondo corrieredellosport.it

Ilona Staller contro taglio vitalizio parlamentari: “Chiedo 10 milioni di risarcimento" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Ilona Staller contro taglio vitalizio parlamentari: “Chiedo 10 milioni di risarcimento' ... Da tg24.sky.it