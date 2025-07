Terni donna incinta al nono mese precipita dalla finestra e perde il bambino | è in gravi condizioni

Dramma a Terni dove una donna incinta è precipitata dalla finestra della sua abitazione: è in gravi condizioni, nulla da fare invece per il suo bimbo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Terni, donna incinta al nono mese precipita dalla finestra e perde il bambino: è in gravi condizioni

Urta un’auto in sosta e si ribalta: donna estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Terni - Incidente stradale a Narni. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.

Urta un’auto in sosta e si ribalta: donna estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Terni - Incidente stradale a Narni. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.

Terni, gravi ustioni per una donna avvolta dalle fiamme in casa - Gravi ustioni a Terni per una donna che è stata avvolta dalle fiamme nella notte tra martedì 8 luglio e mercoledì 9 in una casa di via dei Pressio Colonnese, nel quartiere di Santa Maria Maddalena.

