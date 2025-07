Un Posto al Sole anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025 | Michele sospetta che Gagliotti sia il responsabile dell’incidente di Agata

© US Rai Brutte notizie in arrivo per Michele. Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, il giornalista scopre che Agata è stata coinvolta in un brutto incidente, motivo per cui versa in gravi condizioni. Michele comincia così a pensare che dietro a tutto quanto ci sia la mano dello spietato Gennaro Gagliotti. Maggiori info, su quello che accadrà nelle prossime puntate, nelle anticipazioni che seguono. Un Posto al Sole è in onda questa settimana dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e in replica on demand su RaiPlay. Un Posto al Sole: anticipazioni da lunedì 14 a venerdì 18 luglio 2025. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 14 al 18 luglio 2025: Michele sospetta che Gagliotti sia il responsabile dell’incidente di Agata

Un posto al sole: dopo l'intervento, Michele è molto più scontroso - Sulla storia di Valeria e del lassativo, Nico ormai ha una pulce nell’orecchio. Ma ormai non serve più neppure andare a fondo: con un déjà vu il ragazzo ripercorre i momenti dell’ultimo mese con lei e con Manuela e riflette attentamente.

Un posto al sole: rottura tra Guido e Claudia, rinascita di Mariella, Radio Golfo, Michele e Viola - Le nuove anticipazioni di Un posto al sole promettono di svelare l’ultima fase di una relazione complicata, catturando l’attenzione degli spettatori con un susseguirsi di emozioni contrastanti e colpi di scena inaspettati.

Un Posto al Sole, anticipazioni 7 maggio: Elena vuole aiutare Michele Saviani a tornare in radio - Tutto quello che succederà nell'episodio di mercoledì 7 maggio, quando Roberto Ferri si troverà ad avere un nuovo problema: Elena, che lui stesso ha assunto in radio.

Incidente a Roma per Alberto Rossi di “Un posto al sole”: lite per i cani, finisce in ospedale; Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele in pericolo, Guido trova conforto in Mariella; Un Posto al Sole, anticipazioni 29 maggio: anche Michele Saviani è scomparso.

Un Posto al Sole, le anticipazioni di lunedì 14 luglio: Agata in fin di vita - Un Posto al Sole riparte in grande stile domani 14 luglio 2025: nella puntata di inizio settimana, infatti, scopriremo che Agata sarà in pericolo ... Segnala msn.com

Un Posto al Sole Anticipazioni 14 luglio 2025: Michele sconvolto, Agata rischia di morire! - Nell'episodio della Soap di Rai3 Michele scoprirà una tremenda notizia: Agata ha avuto un terribile incidente. comingsoon.it scrive