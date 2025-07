per potenziare l’organico nerazzurro per la prossima stagione Archiviate le scorie del Mondiale per Club e in attesa di novità sul fronte Calhanoglu, l’Inter pianifica le prossime mosse di mercato. Dopo aver già accolto a Milano Luis Henrique e Petar Sucic, e aver . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Calciomercato Inter: la doppia richiesta di Chivu a Marotta. Vuole loro due