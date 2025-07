Sampdoria Donati in viaggio verso Genova Le sue prime parole da tecnico doriano | Felice e carico

Le prime parole del nuovo allenatore della Samp a Il Secolo XIX. Donati è in viaggio verso Genova, arriverà nelle prossime ore.

Accordo raggiunto ieri in serata con Massimo Donati, sarà lui il prossimo allenatore della Sampdoria. Tornerà a Genova dopo avere giocato nella Samp per una stagione, la 2003/2004, con Novellino in panchina. Oggi atteso l’annuncio ufficiale Vai su Facebook

