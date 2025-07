Mi mancherà moltissimo Lutto per Gianni Morandi ecco a chi ha detto addio

Grande lutto per Gianni Morandi, che ieri ha dovuto dire addio a Luigi Zannoni, suo storico collaboratore. Manager e grande amico del cantante, Luigi Zannoni √® stato una figura di spicco nel mondo della musica italiana. La sua √® una lunga carriera svolta dietro le quinte, e il suo lavoro ha accompagnato passo dopo passo il celebre artista italiano, ma non solo. Il suo rapporto lavorativo con Gianni Morandi √® durato per oltre quarant'anni, e in tutto questo tempo si √® ovviamente creata una salda e profonda amicizia. Da quanto viene detto di lui, Zannoni non amava per nulla i riflettori, e preferiva le dinamiche del backstage. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it ¬© Ilgiornale.it - "Mi mancher√† moltissimo". Lutto per Gianni Morandi, ecco a chi ha detto addio

