‘’Siamo pronti’’ Dazi duro attacco di Trump all’Europa | cosa succede ora

Nelle ultime ore si è intensificato il confronto commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea, in seguito all’annuncio della Casa Bianca circa l’imposizione di nuove tariffe doganali del 30% sui prodotti provenienti dal Vecchio Continente. La decisione, resa pubblica dal presidente americano tramite i canali ufficiali, pone l’Europa davanti a una sfida cruciale: da un lato, la necessità di difendere i propri interessi economici, dall’altro, il tentativo di mantenere aperto un canale diplomatico con Washington per scongiurare una vera e propria guerra commerciale. Finestra di dialogo fino a fine luglio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

In questa notizia si parla di: europa - siamo - pronti - dazi

“12mila morti l’anno in Italia per i gas ‘killer’ nelle cucine, siamo il Paese più colpito in Europa”: l’allarme nel novo studio. Ecco cosa sono e come evitarli - Ogni volta che accendiamo i fornelli a gas per cucinare, potremmo mettere inconsapevolmente a rischio la nostra stessa vita.

"Siamo in Europa per cambiarla, ma dobbiamo ascoltare i territori per essere competitivi" - "L'Europa deve occuparsi delle grosse sfide importanti di oggi. Ma deve allo stesso tempo creare delle macro cornici in modo da permettere a ogni Stato di lavorare al meglio e in autonomia nel rispetto alle proprie specificità e delle regole comuni".

Finale Europa League, Vicario: «Il Tottenham contro lo United può fare la storia. Siamo un grande gruppo, abbiamo reagito alle difficoltà . E se si va ai rigori sono pronto» - Le parole di Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, in vista della finale di Europa League in programma contro il Manchester United Tra poco meno di una settimana il Tottenham ha l’occasione per riscattare una brutta stagione in patria affrontando il Manchester United nella finale di Europa League.

#Trump ha inviato la lettera all’Europa sui #dazi. Tariffe al 30% a partire dal primo agosto. Immediata la reazione di Bruxelles: “Continueremo a trattare ma siamo pronti a contromisure”. Palazzo Chigi: “Al fianco dell’Europa, ma evitare guerre commerciali”. #Tg Vai su Facebook

#Trump ha inviato la lettera all’Europa sui #dazi. Tariffe al 30% a partire dal primo agosto. Immediata la reazione di Bruxelles: “Continueremo a trattare ma siamo pronti a contromisure”. Palazzo Chigi: “Al fianco dell’Europa, ma evitare guerre commerciali”. #Tg Vai su X

L'Ue risponde ai dazi di Trump con una strategia a doppio binario. L'annuncio di von der Leyen: «Vogliamo negoziare, ma siamo pronti a colpire; Von der Leyen: Rapporti Usa potrebbero non tornare come prima. Aziende Ue chiedono certezze - Von der Leyen: Priorità stabilizzare relazioni con Usa ma non siamo ingenui; Dazi USA-UE, Trump ottimista: “Accordo entro due giorni”.

Dazi, Von der Leyen: "Pronti a nuove contromisure, ma non è il momento" - Non è il momento», ma "dimostra anche che siamo preparati per tutti ... Lo riporta msn.com

Dazi, Berlino: «Senza soluzione equa contromisure decise». Von der Leyen: serve negoziare, siamo preparati - L'Europa valuta la risposta da dare agli Stati Uniti dopo l'annuncio del presidente Trump di dazi del 30% che saranno applicati all'Ue dal primo agosto. Da ilgazzettino.it