Irama al SalernoSounds il 15 luglio il live in Piazza della Libertà

Dopo l'annuncio ufficiale arrivato a inizio primavera, è ormai conto alla rovescia per il concerto di Irama a Salerno. L'appuntamento è per martedì 15 luglio in Piazza della LibertĂ , nell’ambito della rassegna SalernoSounds. Il cantautore porterĂ sul palco i suoi successi, da Ovunque sarai a. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: irama - salernosounds - luglio - piazza

Presentato ieri alla stampa "SalernoSounds", il nuovo festival musicale che porterà in scena cinque grandi concerti a Piazza della Libertà di Salerno, trasformata per l’occasione in una suggestiva arena vista mare. Dal 12 al 26 luglio, la città sarà il cuore pulsa Vai su Facebook

Con lo show di Capo Plaza il 12 luglio al via SalernoSounds. A piazza della LibertĂ cinque serate di musica live #ANSA Vai su X

SalernoSounds: la musica live arriva in Piazza della Libertà ; SalernoSounds: musica live sotto le stelle in Piazza della Libertà ; SalernoSounds 2025 accende l’estate salernitana: presentato il festival dei “suoni” italiani.

Irama al SalernoSounds, il 15 luglio il live in Piazza della Libertà - SalernoSounds annuncia un nuovo protagonista per l’edizione 2025: Irama si esibirà martedì 15 luglio in Piazza della Libertà, portando sul palco tutti i successi che lo hanno reso una delle voci più ... Da salernotoday.it

Salerno accende l’estate con SalernoSounds 2025: un mese di grandi concerti in Piazza della Libertà - Un'iniziativa di Anni 60 Produzioni con il sostegno di Regione Campania e Comune di Salerno, per un luglio all'insegna dei migliori "suoni" del momento ... infocilento.it scrive