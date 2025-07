Bagno di folla tra i fedeli festanti per Papa Leone a Castel Galdolfo. Alla fine della messa nella parrocchia pontificia di San Tommaso da Villanova, il papa si è spostato a piedi in piazza della Libertà per la recita dell’Angelus, accolto dai tanti fedeli in attesa da stamattina, anche sotto la pioggia, per incontrarlo e ascoltarlo. Alcuni gli hanno consegnato dei doni, tra cui un pallone dall’oratorio Don Bosco e un cappello da baseball con la scritta ‘L eone XIV in illio uno unum ‘ (il motto scelto dal Papa per il suo pontificato). L’Angelus di Papa Leone XIV a Castelgandolfo. “Gesù è la rivelazione del vero amore verso Dio e verso l’uomo: amore che si dona e non possiede, amore che perdona e non pretende, amore che soccorre e non abbandona mai. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Bagno di folla sotto la pioggia per Papa Leone XIV a Castel Gandolfo: il cappellino da baseball in regalo