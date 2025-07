Marco Zanni e Sara Ceccolini volano nel 4° Miglio ' Città di Rimini'

Una bella atmosfera ha caratterizzato la 4^ Park Race e il 4° Miglio “Città di Rimini” evento estivo, andato in scena venerdì sera nella location del Parco Giovanni Paolo II nell'ambito della Festa Democratica. Sono stati quasi 200 gli appassionati ai nastri di partenza tra amatori e affermati. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La città ed i lavori in centro. Sono i giorni più complessi. L’ultimo ‘miglio’ è via Conti - Ultima trance. Il mega cantiere che opera nel cuore del centro storico di San Miniato si è spostato nella parre finale di via Conti, la più stretta e problematica.

Big Game Città di Civitavecchia Il weekend appena concluso ha coinvolto i migliori equipaggi del territorio in una sfida in drifting catch & release alla ricerca di sua maestà il tonno rosso La 4°edizione dell'evento è stata organizzata dall’Associazione Amic Vai su Facebook

