Terni donna incinta precipita da finestra | morto il bimbo

(Adnkronos) – Una donna al nono mese di gravidanza è precipitata da una finestra della sua abitazione al secondo piano di una palazzo, riportando ferite gravi. E' accaduto oggi domenica 13 luglio a Terni. La donna, di origini straniere, è stata portata d'urgenza in ospedale e sottoposta ad intervento, ma per il bimbo che aveva in . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: donna - terni - finestra - bimbo

Urta un’auto in sosta e si ribalta: donna estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Terni - Incidente stradale a Narni. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.

Urta un’auto in sosta e si ribalta: donna estratta dalle lamiere dai vigili del fuoco di Terni - Incidente stradale a Narni. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 19.

Terni, gravi ustioni per una donna avvolta dalle fiamme in casa - Gravi ustioni a Terni per una donna che è stata avvolta dalle fiamme nella notte tra martedì 8 luglio e mercoledì 9 in una casa di via dei Pressio Colonnese, nel quartiere di Santa Maria Maddalena.

Donna incinta precipita dal secondo piano: muore bimbo, lei operata http://ow.ly/LYES106fECo [http://TuttOggi.info] #cronaca Vai su X

inchiostoDonna: premiazione Concorso 'La Voce delle Donne'. Vai su Facebook

Terni, donna incinta precipita da finestra: morto il bimbo; Donna incinta al nono mese precipita dalla finestra a Terni, morto il bambino: lei è gravissima; Donna di 31 anni cade dal secondo piano, morto il bimbo che portava in grembo.

Donna incinta al nono mese precipita dalla finestra a Terni, morto il bambino: lei è gravissima - Una donna incinta quasi al nono mese di gravidanza è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Terni: il bimbo è morto e la donna ... Si legge su msn.com

Donna incinta precipita dalla finestra, morto il bambino - Una donna incinta quasi al nono mese di gravidanza è precipitata dal secondo piano di un palazzo di Terni: il bimbo è morto e la donna è ricoverata in gravi condizioni in ospedale. Secondo msn.com