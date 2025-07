Condannato per molestie professore vince bando per insegnare alla Lum Il rettore | Nessuna presa di servizio

Nella giornata di sabato 12 luglio, diversi organi di stampa tra cui i colleghi di TorinoToday, hanno dato notizia del fatto che il professor Giancarlo Di Vella, ex direttore della Scuola di specializzazione di Medicina legale di Torino, condannato a un anno e 11 mesi dopo aver patteggiato una. 🔗 Leggi su Baritoday.it

