L’orgoglio è una strana cosa. Non sempre è positivo, a volte ti mette in guai serissimi. A volte si limita a farti reagire, ti sprona a superare il tuo meglio. Altre ti spinge a prendere aria in faccia per oltre centosettanta chilometri mentre pedali alla ricerca di una vittoria che nemmeno il più ottimista dei genitori ti direbbe che è alla tua portata. Nemmeno se ti chiami Mathieu van der Poel e se di professione fai il campione di ciclismo. È da giorni che Thierry Gouvenou, il direttore tecnico del Tour de France – ossia il tizio che disegna i percorsi – va in giro dicendo che non è possibile vedere le tappe dedicate ai velocisti pedalate tutte in gruppo e senza nessuno che provi ad andare in fuga. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Tour de France 2025 | Vince Merlier dopo l'illusione van der Poel