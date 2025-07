Zanetti | Inter l’uscita col Fluminense ha fatto male Testa alla nuova stagione!

l giorno della finale del Mondiale per Club, Javier Zanetti torna a parlare della sfida contro il Fulminense che è costata l’eliminazione dell’Inter agli ottavi di finale del torneo. ALTRE ASPETTATIVE – Javier Zanetti, intervistato da Radio La Red, dichiara: « Il finale dell’Inter al Mondiale per Club? Succede dopo una grande stagione, soprattutto con tante partite. L’eliminazione contro il Fluminense ci ha fatto male. Ci ha fatto male perchĂ© pensavamo che con il Fluminense avremmo potuto giocare altri tipi di partite e arrivare ai quarti di finale. Non è andata così ma, comunque, ora i giocatori si stanno riposando per affrontare la nuova stagione, che sarĂ anche molto piena di partite ». 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Zanetti: «Inter, l’uscita col Fluminense ha fatto male. Testa alla nuova stagione!»

In questa notizia si parla di: zanetti - inter - uscita - fluminense

Inter, Zanetti: “Papa Francesco mi parlò alla partita della pace” - Javier Zanetti ha parlato della morte del connazionale Papa Francesco, fornendo un suo aneddoto biografico riguardo un incontro con il fu pontefice.

Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao - Inter, quanti ex alla festa di compleanno a sopresa per Moratti! Circa 300 ospiti da Ronaldo a Zanetti, ma due assenti: Ibra e Conceicao Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Moratti si aspettava di festeggiare il suo 80° compleanno in famiglia, ma i suoi figli anno deciso di allargare l’invito a tutta la famiglia […]

Compleanno Moratti, la festa a sorpresa per gli 80 anni: oltre 300 ospiti, quanti ex Inter! Da Ronaldo a Zanetti: Ibra e Conceicao declinano l’invito - di Redazione Compleanno Moratti, la festa a sorpresa per gli 80 anni: oltre 300 ospiti, quanti ex Inter! Da Ronaldo a Zanetti: il racconto della giornata.

Subito due trasferte contro Udinese e Lazio, poi Lecce e Juve tra le mura amiche del Bentegodi. Si chiuderà con Juve e Inter in trasferta e Como e Roma in casa. Mister Zanetti è pronto (o quasi) e voi? Salva il calendario dell' Hellas Verona FC e prepara Vai su Facebook

Sorteggio Mondiale per Club, le avversarie di Inter e Juve: nerazzurri contro il River Plate, i bianconeri tro; Zanetti: Con Conte cultura del lavoro e identità , questa Inter è pronta; Zanetti fa chiarezza sull’Inter: “Problemi finanziari, ma Suning ha sempre supportato il club”.

Zanetti: «Inter, l’uscita col Fluminense ha fatto male. Testa alla nuova stagione!» - l giorno della finale del Mondiale per Club, Javier Zanetti torna a parlare della sfida contro il Fulminense che è costata l'eliminazione dell'Inter agli - Si legge su inter-news.it

Zanetti: "L'uscita dal Mondiale per Club ha fatto male. Col Fluminense pensavamo di fare una partita diversa" - Parlando ai microfoni di Radio La Red, Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ritorna sull'eliminazione della squadra nerazzurra dal Mondiale per Club arrivata per mano dei brasiliani del Fluminen ... Lo riporta msn.com