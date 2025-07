Turista inglese disperso in Valchiavenna Ho perso il sentiero | l’ultimo messaggio di Matthew prima del silenzio

Sondrio – Un messaggio: “Ho perso il sentiero e mi sono fermato a riposare”. Sarebbero queste, all’incirca, le ultime parole di Matthew Hall, turista britannico di 33 anni, prima di svanire nel nulla tra i monti della Valchiavenna. Da quel martedì 9 luglio, ogni tentativo di contatto si è rivelato vano. L’escursionista inglese aveva raggiunto Chiavenna l’8 luglio, sistemandosi in un bed & breakfast locale con una prenotazione valida fino all’11 luglio. Appassionato di trekking, aveva immediatamente chiesto consigli sui percorsi montani piĂą interessanti della zona. I gestori della struttura ricettiva gli avevano indicato diversi itinerari panoramici, senza immaginare che quella conversazione sarebbe diventata un elemento cruciale per le indagini. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Turista inglese disperso in Valchiavenna. “Ho perso il sentiero”: l’ultimo messaggio di Matthew prima del silenzio

