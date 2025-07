Sinner-Alcaraz in corso a Wimbledon l’ultimo atto | 6-4 per Carlos

Sull'erba di Wimbledon, Sinner va a caccia della prima vittoria a Londra e lo spagnolo vuole il terzo successo consecutivo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner-Alcaraz, in corso a Wimbledon l’ultimo atto: 6-4 per Carlos

In questa notizia si parla di: sinner - wimbledon - alcaraz - corso

Ha già vinto Wimbledon, Sinner e Alcaraz: verdetto inaspettato - Che Wimbledon fosse uno dei tornei più imprevedibili del calendario tennistico lo si sapeva già . Ma questa edizione 2025, giunta solo al secondo turno, ha già mostrato quanto possa essere spietata l’erba londinese.

Wimbledon, come sta Jannik Sinner dopo l'infortunio al gomito? - Meno di 48 ore per recuperare per l'azzurro che è passato ai quarti dopo il ritiro dell'avversario Dimitrov, ma non è certo potrà giocare contro Ben Shelton

Wimbledon, Cobolli lotta ma si arrende. Sarà Djokovic a sfidare Sinner - Finisce nei quarti di finali il sogno di Flavio Cobolli, ma è un percorso straordinario quello del giovane talento romani che avrà tante altre occasioni nella sua vita a Wimbledon.

Wimbledon, in corso Sinner-Djokovic 6-3, 6-3 nella seconda semifinale. Alcaraz batte Fritz per 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 e va in finale Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/07/tennis-wimbledon-2025-sinner-cobolli--ca57015d-67c Vai su Facebook

Wimbledon, in corso Sinner-Djokovic 6-3, 6-3 nella seconda semifinale. Alcaraz batte Fritz per 6-4, 5-7, 6-3, 7-6 e va in finale Tutti gli aggiornamenti su http://Rainews.it https://rainews.it/maratona/2025/07/tennis-wimbledon-2025-sinner-cobolli--ca57015d-67c2 Vai su X

Sinner-Alcaraz, finale Wimbledon: risultato, commento in diretta; Sinner – Alcaraz a Wimbledon, alle 17 la finale. I bookmaker aggiornano le quote: Jannik favorito; Tutta l’Italia con Jannik! Sinner per la storia a Wimbledon nella finale-rivincita con Alcaraz.

Wimbledon, è in corso la finale tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz - Per l'azzurro questa è la prima finale nello Slam inglese, mentre lo spagnolo ha vinto le ultime due edizioni. Si legge su tg24.sky.it

Sinner e Alcaraz diretta tv della finale di Wimbledon 2025: dove vedere la partita con cui Jannik vuole vendicare Parigi - Sinner e Alcaraz in diretta tv la finale di Wimbledon 2025: l'italiano e lo spagnolo si sfidano sul Campo Centrale a poco più di un mese dall'atto finale del Roland Garros 2025 ... Secondo vogue.it