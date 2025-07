Dazi crisi e opportunità Basile | L’Italia deve guidare il nuovo patto industriale europeo

Tempo di lettura: 6 minuti C’è un momento, nella storia economica di un Paese, in cui non è più sufficiente reagire. Serve visione. Serve costruzione. Serve industria. I dazi annunciati dall’amministrazione statunitense – fino al 30% su beni europei – non rappresentano soltanto un ostacolo commerciale. Sono il sintomo di una transizione geopolitica più profonda, in cui la globalizzazione cambia pelle e le catene del valore si ricompongono secondo logiche di prossimità, sicurezza e controllo strategico. Se l’America tutela i propri interessi economici e industriali con strumenti assertivi, l’Europa non può più limitarsi a rispondere per riflesso. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Dazi, crisi e opportunità, Basile: “L’Italia deve guidare il nuovo patto industriale europeo”

