Stile Eileen Gray cos’è e come arredare casa

Eileen Gray è stata una figura di certo atipica e fuori dalle categorie: designer e architetta, ha lavorato tra Parigi e la Costa Azzurra, e a lei appartengono alcuni dei progetti piĂą raffinati del Novecento. Il suo stile? Innovativo, tra rigore e leggerezza, attenzione ai dettagli e una visione dello spazio abitato che mette al centro chi lo vive. Oggi il suo approccio torna attuale per chi cerca ambienti essenziali ma mai freddi: scopriamo tutto su di lei e proviamo a replicare la sua visione per arredare casa. Chi era Eileen Gray. Nata nel 1878, Eileen Gray cresce tra l’Irlanda e Londra. Nel 1898 entra alla Slade School of Fine Art di Londra, una delle prime donne a essere ammessa: la sua formazione inizia con la pittura, ma a cambiarla, nel 1900, è la scoperta dell’Esposizione Universale di Parigi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Stile Eileen Gray, cos’è e come arredare casa

In questa notizia si parla di: gray - eileen - stile - arredare

Stile Eileen Gray, cos’è e come arredare casa; Quando Charlotte Perriand ha raccontato a Domus una vita di design; Eileen Gray + Jean Badovici = Villa E.1027 – Foto.

Stile Eileen Gray, cos’è e come arredare casa - Arredare casa con lo stile Eileen Gray è possibile: designer e architetta, è stata la pioniera del Movimento Moderno, con una visione geniale del design ... Come scrive dilei.it

Come arredare un’open-space in stile scandinavo - Casa e Giardino - Lo stile scandinavo è adatto per arredare un open- Si legge su casaegiardino.it