Terni buona la prima per ‘Happy Shopping’ | Unica strada percorrere per non spegnere le città

Bene la prima. "Happy Shopping", l'evento organizzato presso l'Happy Village di Terni è stato un successo. L'appuntamento è stato organizzato dai commercianti di Narni ai quali se ne sono aggiunti molti anche da Terni ed Amelia. L'evento è stato sostenuto dalle amministrazioni di Terni e Narni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

In questa notizia si parla di: terni - happy - prima - shopping

Terni, la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup all’Happy Village: “Tre giornate intense e bellissime” IL PROGRAMMA - Un trionfo che profuma di storia per il tennis italiano. Alla fine dello scorso anno infatti gli azzurri e le azzurre hanno conquistato la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup.

Sport a Terni, i Play off di padel regalano il sogno Serie A: Happy Village cerca la promozione in casa - La location dell’Happy Village ospiterà la poule promozione della Serie B di padel. A partire dalla giornata di domani – venerdì 27 giugno – infatti le formazioni maschili e femminili qualificate per le rispettive ‘Final eight’ scenderanno in campo all’interno del ‘Pala TelematicaItalia’.

Sport a Terni, i Play off di padel regalano il sogno Serie A: Happy Village alla 'caccia' della promozione in casa - La location dell’Happy Village ospiterà la poule promozione della Serie B di padel. A partire dalla giornata di domani – venerdì 27 giugno – infatti le formazioni maschili e femminili qualificate per le rispettive ‘Final eight’ scenderanno in campo all’interno del ‘Pala TelematicaItalia’.

https://terninrete.it/notizie-di-terni-terni-va-in-scena-la-prima-edizione-notturna-di-happy-shopping/ Vai su Facebook

Terni, buona la prima per ‘Happy Shopping’: “Unica strada percorrere per non spegnere le città ”; Terni: va in scena la prima edizione notturna di Happy Shopping; A Maratta l’11 e il 12 luglio la prima edizione notturna di “Happy Shopping”.

Terni-Narni-Amelia, Confcommercio esulta per Happy shopping: «Un successo» - Questo il bilancio di Confcommercio rispetto all’iniziativa Happy shopping che si è tenuta a Maratta. Segnala umbria24.it

Terni, tutto pronto per le “Serate Happy Shopping” - Terni, tutto pronto per le “Serate Happy Shopping” Inserito da Emanuela Colonnelli | Lug 4, 2019 | Terni | 0 | Emanuela Colonnelli | Lug 4, 2019 | Terni | 0 | ... newtuscia.it scrive