Direttori generali Asl in Liguria venti sotto esame per sperare in una chiamata

Hanno presentato la domanda anche Quaglia del Galliera e Cirone della Asl 2 savonese. Rebagliati in rampa di lancio. E da Cuneo Tranchida dice no alla Liguria. San Martino: Nanni nominato primario. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it ¬© Ilsecoloxix.it - Direttori generali Asl in Liguria, venti sotto esame per sperare in una chiamata

In questa notizia si parla di: liguria - direttori - generali - venti

Sanit√† in Liguria, stretta sui premi ai direttori: ‚ÄúRispettino obiettivi su conti e liste‚ÄĚ - Approvati dalla giunta regionale i nuovi criteri per l‚Äôassegnazione dei benefit a manager delle Asl e degli ospedali.

Il mio intervento a conclusione degli Stati Generali della Prevenzione a Napoli. √ą stata l‚Äôoccasione per ribadire la nostra battaglia per garantire... Vai su Facebook

Direttori generali Asl in Liguria, venti sotto esame per sperare in una chiamata; Sanit√† in rosso, Cirio si fa la sua troika. E pensa a Tranchida al posto di Sottile; Sanit√† in Liguria, stretta sui premi ai direttori: ‚ÄúRispettino obiettivi su conti e liste‚ÄĚ.

Direttori generali Asl in Liguria, venti sotto esame per sperare in una chiamata - Hanno presentato la domanda anche Quaglia del Galliera e Cirone della Asl 2 savonese. Da ilsecoloxix.it

Tempi lunghi per Liguria Salute. ‚ÄúNon c‚Äôè un progetto chiaro‚ÄĚ - I sindacati: ‚ÄúVogliamo garanzie per il personale‚ÄĚ. Scrive ilsecoloxix.it