Piazza Ferrucci via della Capponcina via del Monte alla Croci | tutti i nuovi cantieri della settimana

Prosegue la sostituzione della rete idrica a cura di Publiacqua finanziata con fondi PNRR. Lunedì 14 luglio scatterà la nuova fase dei lavori sulla direttrice lungarno Cellini-lungarno Ferrucci che interesseranno piazza Ferrucci. Si inizia sul lato di lungarno Cellini dove per il completamento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In piazza per l’ex caserma Ferrucci: "Fateci una mensa o una palestra" - "Invitiamo chi vive e attraversa il quartiere a unirsi a noi". È cominciata così, con un volantinaggio per le strade di San Frediano e dell’Oltrarno, la chiamata pubblica degli studenti del collettivo K1 in vista dell’assemblea del 18 maggio, alle 17 in piazza Santo Spirito.

Paper Fest, libri in piazza. Live da Carrara con Alessandro Ferrucci, Luca Sommi e Marco Travaglio - A Carrara gli eventi conclusivi della seconda giornata della Paper Fest, l’evento che porta i libri e gli autori di Paper First in piazza.

Lavori PNRR per la sostituzione della rete idrica in piazza Ferrucci, nuovo allaccio all'acquedotto in via della Capponcina e interventi all'illuminazione pubblica in via del Monte alla Croci. I principali cantieri e provvedimenti della prossima settimana.

In piazza per l’ex caserma Ferrucci: "Fateci una mensa o una palestra" - L’obiettivo è spiegare e condividere la proposta per il riuso dell’ex caserma Ferrucci, al centro da mesi di una mobilitazione che coinvolge studenti, docenti, cittadini e realtà del territorio. Scrive lanazione.it