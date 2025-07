Indici USA attorno ai massimi solo un tentativo di allungo per gli indici europei

Indici statunitensi ed indici europei a due velocità . Questa, in sintesi, la fotografia della settimana appena terminata ‘scattata’ da Pier Nicola Assiso in un articolo su LombardReport.com di sabato 12 luglio 2025. Da un lato ci sono gli indici statunitensi che continuano a muoversi attorno ai massimi di sempre, dall’altro gli indici europei (Dax, Ftsemib40, Cac40 ed Eurostoxx50) che hanno tentato l’allungo a metà ottava, per poi retrocedere velocemente nelle sedute di giovedì e venerdì. S&P 500 Nello specifico, Pier Nicola Assiso analizza la situazione dell’S&P 500. Sostanziale lateralizzazione sui massimi di periodo sul grafico daily. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Indici USA attorno ai massimi, solo un tentativo di allungo per gli indici europei

L'articolo Indici USA attorno ai massimi, solo un tentativo di allungo per gli indici europei proviene da InsideOver.

Fine settimana deludente - Borse europee negative oggi, nonostante i massimi storici di Wall street realizzati nella notte. Segnala milanofinanza.it