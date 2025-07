andamento della seconda stagione di dandadan e anticipazioni sugli episodi futuri. La seconda stagione di dandadan continua a mantenere un elevato livello di interesse, con l’episodio #14 che ha lasciato molte aspettative per le prossime uscite. L’arco narrativo dedicato all’ Evil Eye si sta delineando come il più coinvolgente dell’intera serie, rendendo la prosecuzione della stagione particolarmente attesa dai fan. la trama dell’episodio #14: uno sguardo dettagliato. i protagonisti e lo scontro con lo spirito maledetto. Nell’episodio intitolato “ The Evil Eye “, i personaggi principali si trovano ad affrontare una serie di eventi drammatici. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

© Jumptheshark.it - Dandadan episodio 15: data e orario di uscita