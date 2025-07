Calciomercato Juventus | c’è un candidato nuovo per rinforzare la fascia! Dirigenza ‘stregata’ da questo giocatore ma la trattativa non è semplice Ecco tutta la verità

Calciomercato Juventus: la fascia destra bianconera ha un nuovo candidato! Ecco da chi potrebbe essere rinforzata in estate, il nome. Il calciomercato Juventus pianifica la sua rivoluzione sulle fasce e, per la corsia di destra, ha individuato un obiettivo chiaro, giovane e italianissimo. Secondo quanto riportato dal giornalista Giovanni Albanese, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel mirino Marco Palestra, talentuoso esterno classe 2005 di proprietà dell’Atalanta. Un profilo considerato ideale per avviare un nuovo ciclo e per costruire la squadra del futuro. La Juve rifonda la fascia destra: il piano dopo le cessioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juventus: c’è un candidato nuovo per rinforzare la fascia! Dirigenza ‘stregata’ da questo giocatore ma la trattativa non è semplice. Ecco tutta la veritÃ

In questa notizia si parla di: juventus - calciomercato - candidato - fascia

Calciomercato Juventus, Nico Gonzalez sacrificabile: obiettivo 30 milioni - Riuscire a tornare competitiva per la corsa allo Scudetto è l’ obiettivo della Juventus, che vuole di conseguenza vivere un calciomercato da protagonista.

Calciomercato.com – Juventus, Cambiaso verso l’addio: e lo sgambetto al Milan per De Cuyper è un segnale chiaro | Primapagina - 2025-04-29 09:30:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.

Calciomercato Juventus: l’Arsenal punta un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono strappare lui dal campionato italiano, ecco chi è - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juventus: l’Arsenal vuole un attaccante della Serie A ma…non è Vlahovic! I Gunners vogliono lui del campionato italiano.

Candidato a sorpresa per la fascia Spunta un nome nuovo per la #Juventus secondo voci dalla Turchia Vai su X

Post-#Weah? Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, spunta un nome nuovo per la fascia destra della #Juve: Jonathan #Clauss! Esperienza internazionale a un prezzo contenuto: il suo costo è tra i 7 e i 10 milioni. Sarebbe lui l'innesto giu Vai su Facebook

Lazio, nuovo candidato per il ruolo di terzino: ecco di chi si tratta; Chi sale, chi scende e i rinforzi: Juve, cosa sta dicendo il Mondiale per il mercato; Calciomercato Juventus, un protetto di Tudor per il centrocampo: chi è Rongier.

Dalla Turchia: Juve su Frankowski per la fascia destra - La Juventus avrebbe individuato un nuovo possibile candidato per la fascia destra: stando ad indiscrezioni provenienti dalla Turchia, e riportate da "Fotoposr", i bianconeri avrebbero ... Come scrive tuttojuve.com

Vlahovic Juve, secche smentite sulla pista araba! Non ci sono stati contatti con l’Al Hilal ma… Il punto sul futuro del serbo - Vlahovic Juve, secche smentite sulla pista araba: gli ultimi aggiornamenti sul futuro dell’attaccante bianconero Il calciomercato Juve è al centro di un intricato scenario di mercato riguardante il fu ... Riporta juventusnews24.com