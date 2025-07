Scontro auto-furgone un mezzo prende fuoco Un uomo salvato dalle fiamme

Piombino, 13 luglio 2025 – Grave incidente stradale intorno alle 12,30 di oggi, domenica 13 luglio, lungo la strada provinciale della Principessa nel comune di Piombino, all'altezza delle Fabbriciane. A causa di un violento tamponamento tra un'auto e un furgoncino, quest'ultimo mezzo si è ribaltato su un fianco ed è stato avvolto dalle fiamme. A bordo si trovava un operatore della Nuova Giovanile, rimasto intrappolato tra le lamiere. Provvidenziale l'intervento di una squadra dei vigili del Ffuoco di Piombino, che rientrava da un intervento e ha assistito quasi in diretta allo schianto. I pompieri sono riusciti a rompere il parabrezza del mezzo e a estrarre l'uomo, semicosciente e con ustioni estese sul corpo, prima che fosse completamente avvolto dal fuoco.

